Джон Норман: "Торпедо" удается дожимать соперников"

Нападающий "Торпедо" Джон Норман остался доволен победой над "Барысом" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече он забросил первую шайбу за нижегородскую команду.

– Мы провели очень неплохой матч, хотя и не смогли набрать максимум очков, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Нормана. – Но гол в овертайме стал наградой за наши старания.

– "Торпедо" одержало четыре победы подряд. Победные серии для команды уже в порядке вещей.

– Надеюсь, что мы будем прибавлять от матча к матчу, ведь победы придают уверенности. Команда разыгралась и ей удается дожимать соперников, даже в таких трудных матчах как с "Барысом". Хотелось бы продолжать в том же духе и сохранить победный настрой.

– В начале октября "Торпедо" проведет матчи во Владивостоке, Хабаровске и Шанхае. Что скажете о соперниках, с которыми нижегородцы уже сыграли на своей площадке?

– Матчи с "Адмиралом", "Амуром" и "Куньлунем" в Нижнем Новгороде были очень напряженными. Это весьма приличные соперники. Думаю, что на выезде нас ожидает не менее упорное сопротивление. Хотя "Торпедо" сейчас на подъеме, и мы постараемся продолжить победную серию.