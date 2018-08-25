Джейми Каррагер: "После "МЮ" Моуринью ни один топ-клуб не возьмет его на работу"

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что Жозе Моуринью в случае ухода из "Манчестер Юнайтед" уже не сможет найти работу в топ-клубе. По мнению англичанина, репутация португальца сильно пострадает, и у него будет очень ограниченный выбор.

- Если Моуринью покинет "Юнайтед" на каком–то этапе в этом сезоне - я верю, что у них будет новый тренер через год - какого большого предложения он может ожидать дальше? - приводит The Telegraph слова Каррагера. - Конечно, он по-прежнему будет одним из самых уважаемых и желанных тренеров в мире, но его следующая клубная позиция должна быть на уровне чуть ниже нынешней. Он должен пойти куда-то, стремясь восстановить, пытаясь догнать, а не тудат, где есть основа, и он может нацелиться на самых дорогих игроков в мире. "Реал" и "Барселона" не реалистичные варианты, "Ювентус" - нет. Не верю, что и "ПСЖ" захочет его взять. Его репутация будет травмирована, а выбор станет ограниченным, если ситуация в "МЮ" не изменится в ближайшее время.

Ранее Каррагер выразил уверенность в том, что Моуринью не будет тренировать "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.