Джеффри Кинрейд: "Клубы КХЛ не очень рады, когда их соперником становится "Торпедо"

Защитник "Торпедо" Джеффри Кинрейд в интервью официальному сайту клуба отметил, что ему нравится поддержка болельщиков на домашних встречах команды. 32-летний хоккеист проводит четвертый год в лиге и первый за нижегородцев. В 18 играх он набрал 10 (3+7) очков.

– Первые впечатления от "Торпедо" были самые благоприятные, – сказал Кинрейд. – Рад, что оказался в такой амбициозной команде, как "Торпедо". Я давно знал, что многие клубы КХЛ​ не очень рады, когда их соперником становится "Торпедо". Нижегородцы играют в жесткий хоккей, много работают на площадке, очень неуступчивы. Особенно это заметно в Нижнем Новгороде, где команду здорово поддерживают местные болельщики, можно сказать, давят на соперника.