Джефф Тэйф: "У СКА и ЦСКА столько классных хоккеистов"

Нападающий "Слована" Джефф Тэйф рассказал о вынесенных матчах КХЛ, в которых словацкий клуб сыграет против ЦСКА и СКА. Встречи пройдут сегодня и в воскресенье в Вене.

– Мы первый раз потренировались на этой арене, никаких проблем нет, отличный дворец, – отметил Тэйф. – В свой первый сезон в "Слован" я очень часто ездил в Вену на выходных, это великолепный город, столько музеев и мест, которые можно посетить.

Мы рады сыграть с такими командами как ЦСКА и СКА, у них столько классных хоккеистов. Нас ждут тяжелые игры, но нам нужно играть просто, так мы добивались успеха в этом сезоне. Не нужно ничего выдумывать, просто использовать свои шансы, тяжелый уикэнд, но мы только рады этому. Надеюсь, что наши болельщики приедут на эти матчи. Вена и Братислава находятся рядом, ехать недалеко, да и к тому же мы играем против лучших команд лиги. (Михаил Зислис)