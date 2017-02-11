Джефф Плэтт: "СКА - сильнейшая команда из тех, которые видел в КХЛ"

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт считает, что СКА невероятно сильная команда, но ее можно победить. По его словам, для этого нужно быть уверенным в своих силах и биться друг за друга.

– В этом году в Санкт-Петербурге собрали всех звезд, это самый популярный и обсуждаемый клуб сезона. СКА – команда просто невероятного мастерства, неудивительно, что ее считают фаворитом, – цитирует Плэтта sportsdaily.ru. – Думаю, это сильнейшая команда из тех, которые видел в КХЛ, пока играю здесь. Очень сложно будет бороться против них в плей-офф. Но я считаю, что СКА можно победить. Я играю в хоккей не для того, чтобы проигрывать. Если мы будем уверены в своих силах, станем биться друг за друга, мы победим.