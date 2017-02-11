Джефф Плэтт: "СКА - сильнейшая команда из тех, которые видел в КХЛ"

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт считает, что СКА невероятно сильная команда, но ее можно победить. По его словам, для этого нужно быть уверенным в своих силах и биться друг за друга.
– В этом году в Санкт-Петербурге собрали всех звезд, это самый популярный и обсуждаемый клуб сезона. СКА – команда просто невероятного мастерства, неудивительно, что ее считают фаворитом, – цитирует Плэтта sportsdaily.ru. – Думаю, это сильнейшая команда из тех, которые видел в КХЛ, пока играю здесь. Очень сложно будет бороться против них в плей-офф. Но я считаю, что СКА можно победить. Я играю в хоккей не для того, чтобы проигрывать. Если мы будем уверены в своих силах, станем биться друг за друга, мы победим.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/napadayushhij-czska-dzheff-plett-nyneshnij-ska-silnejshaya-komanda-kotoruyu-ya-videl-v-kxl
Tribunal Z
В Магнитогорске выруби и прикрой Мозякина и команда встанет как слепой котёнок, а ЦСКА заставить побегать за шайбой и подольше на льду держать чтобы смены их задержать и сдохнет команда, не будет знать что с шайбой делать. Так что эти две команды не победители кубка Гагарина будут это 100 процентов
13:52
spetrov
Возможно, ему виднее, но, на мой взгляд, и у Магнитогорска отличная команда. К.м.к., они обе посильнее нас сейчас.
12:39