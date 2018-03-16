Джефф Платт: "Сегодня ЦСКА в матче с "Йокеритом" сыграл идеално"

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт после победы над "Йокеритом" в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:0) отметил, что его команда постаралась минимизировать шансы соперника. Форвард также добавил, что армейцы сыграли идеально.

– Как вам начало серии с "Йокеритом"?

– Очень хорошее начало. Можно сказать, что сегодня мы сыграли идеально, если не брать в расчет концовку, в которой несколько раз удалились.

– В третьем периоде, когда случился эпизод между Лауридсеном и Капризовым, вы очень быстро побежали к месту происшествия. Не испугались, все-таки Лауридсен очень большой хоккеист?

– Это просто инстинкт. Когда вижу, что моего партнера атакуют, то просто хочу защитить его и свою команду.

– Показалось, что сегодня шансов у "Йокерита" не было вообще.

– Мы постарались сократить эти шансы, но если мы будем продолжить удаляться также, как в третьем периоде, то шансы у соперника появятся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)