Джастин Азеведо: "Уверен, Белов хотел обыграть "Ак Барс"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо в интервью клубной пресс-службе согласился, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:2 Б) носил принципиальный характер. При этом форвард подчеркнул, что считает победу своей команды заслуженной.

– Что скажете о матче? Игра сильно отличалась от той, что была против "Динамо"?

– Не думаю, что была большая разница в настрое на матч с "Витязем". Все было также, потому что в КХЛ любой может победить любого. Мы хорошо сыграли в большинстве, забили, так что в целом впечатление от матча осталось хорошее.

– Вы потеряли очко сегодня или приобрели? Ведь у "Витязя" были хорошие моменты в овертайме.

– Нельзя сказать, что нам повезло сегодня. Мы работали на результат. И у них хорошая команда. Там в атаке есть хорошие игроки, и вратарь их очень хорошо сыграл.

– "Витязь" тренирует Валерий Белов, который раньше был в "Ак Барсе". Что-то знакомое было в игре "Витязя"?

– Я видел пару знакомых комбинаций на точке вбрасывания.

– Игра была особенной из-за этого? Может, шутили в раздевалке по этому поводу.

– Пожалуй, да. Но шутки если и были, то без моего участия. Уверен, что Белов хотел сегодня обыграть "Ак Барс".