Джастин Азеведо: "Стремлюсь догнать Капанена по количеству побед в Кубке Гагарина"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после победы над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ отметил игру Иржи Секача​, который оформил хет-трик. Также он признался, что хочет догнать Нико Капанена по количеству побед в Кубке Гагарина.

– Иржи Секач делал что-то особенное перед игрой? Сегодня у него хет-трик.

– Иржи все делал, как и раньше, но сегодня он провел отличный матч. Он немного переживал из-за того, что шайба не шла в ворота. Но моменты у него были, и это уже хорошо. И сегодня все сработало за него. Он заслужил хет-трик своей работой.

– Ландер сделал вам передачу на пустые ворота. Что скажете о его игре?

– Ландер – прекрасный ценртрфорвард. Он сделал мне отличный пас.

– Сегодня вы опередили Нико Капанена по голам за "Ак Барс" в чемпионате КХЛ.

– Да? Не знал это. Хорошая новость.

– Но у вас пока на два Кубка Гагарина меньше, чем у него.

– А вот это то, к чему я стремлюсь. Это действительно важно.