13:09 | Хоккей — КХЛ

Джастин Азеведо: "Сказал жене: "Дорогая, я, наверное, побреюсь налысо"


Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от победы в серии 1/8 финала Кубка Гагарина над "Амуром" (4-1).

– У вас семь очков в пяти матчах.

– Стараюсь.

– А у команды четыре победы в пяти.

– Это радует меня еще больше.

– Насколько тяжело физически далась эта серия?

– Выбора у команд нет, так что нечего жаловаться. В "Амуре" выдерживают, значит и мы должны. Таковы правила игры. Психологически нужно настраивать себя так, что нужно просто сделать это. И все.

– Болельщики переживают, что этот вылет в Хабаровск может сказаться на состоянии команды в дальнейшем. Может?

– Не думаю. Это не должна быть нашей проблемой.

– В пятой игре "Ак Барс" забил быстрый гол, повел в счете, а потом не смог развить успех. Почему?

– Не знаю. Мы играли с желанием, старались. Не сказал бы, что мы ленились. "Амур" играл жестко, не давал нам много места на площадке. Это выбивало из колеи, немного злило, но нужно было придерживаться плана на игру, и тогда все было бы хорошо. Так и случилось. Пусть победа не была красивой, но она очень важна.

– Вы и Секач постриглись налысо. В вашем случае это суеверие? 

– Нет-нет. У меня такая же прическа была в юниорской лиге Канады несколько лет назад. Я подумал, почему бы и не поменять что-нибудь перед плей-офф. Я сказал жене: "Дорогая, я, наверное, побреюсь налысо". Она мне говорит: "Ну давай, делай, что хочешь". Она спокойно отнеслась к моей затее. Волосы же отрастут.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/15558.html

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