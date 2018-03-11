Джастин Азеведо: "Сказал жене: "Дорогая, я, наверное, побреюсь налысо"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от победы в серии 1/8 финала Кубка Гагарина над "Амуром" (4-1).

– У вас семь очков в пяти матчах.



– Стараюсь.



– А у команды четыре победы в пяти.



– Это радует меня еще больше.



– Насколько тяжело физически далась эта серия?



– Выбора у команд нет, так что нечего жаловаться. В "Амуре" выдерживают, значит и мы должны. Таковы правила игры. Психологически нужно настраивать себя так, что нужно просто сделать это. И все.



– Болельщики переживают, что этот вылет в Хабаровск может сказаться на состоянии команды в дальнейшем. Может?



– Не думаю. Это не должна быть нашей проблемой.



– В пятой игре "Ак Барс" забил быстрый гол, повел в счете, а потом не смог развить успех. Почему?



– Не знаю. Мы играли с желанием, старались. Не сказал бы, что мы ленились. "Амур" играл жестко, не давал нам много места на площадке. Это выбивало из колеи, немного злило, но нужно было придерживаться плана на игру, и тогда все было бы хорошо. Так и случилось. Пусть победа не была красивой, но она очень важна.

– Вы и Секач постриглись налысо. В вашем случае это суеверие?

– Нет-нет. У меня такая же прическа была в юниорской лиге Канады несколько лет назад. Я подумал, почему бы и не поменять что-нибудь перед плей-офф. Я сказал жене: "Дорогая, я, наверное, побреюсь налысо". Она мне говорит: "Ну давай, делай, что хочешь". Она спокойно отнеслась к моей затее. Волосы же отрастут.