Джастин Азеведо: "Мы были не очень готовы к матчу"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (0:5) отметил, что команда была не готова. По его словам, усталость – не оправдание.

– Мы не забили при игре "5 на 3" – это был важный момент матча, – цитирует Азеведо официальный сайт "Ак Барса". – Уступали сопернику в скорости, хуже двигали шайбу. Мы были не очень готовы к матчу. Это сказывалось на нашей игре: пропустили лёгкие шайбы, сами ничего не забили.

Усталость не должна быть оправданием, так как у всех команд непростое расписание. Никаких оправданий, мы должны были быть готовы. Может ли это поражение стать полезным? Лучше было бы обойтись без него.