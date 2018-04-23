Джастин Азеведо: "Это фантастический успех для меня и всего "Ак Барса"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, 4-1) отметил, что команда играла на пределе своих возможностей. Канадец признан самым ценным игроком плей-офф. Он стал первым в истории иностранцем, удостоенным этого титула. В 19 матчах он набрал 24 (9+15) очка и стал лучшим бомбардиром турнира.

- Это фантастический успех для меня и всей команды, - приводят "Известия" слова Азеведо. - Мы весь сезон шли к этой цели, выполняли задание тренера и играли на пределе своих возможностей. Рад, что мы ни на шаг не отступили от задуманного и одолели очень серьезных соперников.

Почти все матчи выигрывались в одну шайбу. Нам нельзя было ни на минуту терять концентрацию. Особенно было тяжело в последнем матче, где два периода соперник имел преимущество в игре, но отлично действовал наш вратарь Ансель Галимов. А затем использовали большинство в третьем периоде и довели матч до логического конца.