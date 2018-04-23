Джастин Азеведо: "Это фантастический успех для меня и всего "Ак Барса"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, 4-1) отметил, что команда играла на пределе своих возможностей. Канадец признан самым ценным игроком плей-офф. Он стал первым в истории иностранцем, удостоенным этого титула. В 19 матчах он набрал 24 (9+15) очка и стал лучшим бомбардиром турнира.
- Это фантастический успех для меня и всей команды, - приводят "Известия" слова Азеведо. - Мы весь сезон шли к этой цели, выполняли задание тренера и играли на пределе своих возможностей. Рад, что мы ни на шаг не отступили от задуманного и одолели очень серьезных соперников.
Почти все матчи выигрывались в одну шайбу. Нам нельзя было ни на минуту терять концентрацию. Особенно было тяжело в последнем матче, где два периода соперник имел преимущество в игре, но отлично действовал наш вратарь Ансель Галимов. А затем использовали большинство в третьем периоде и довели матч до логического конца.
Дополнительная информация
https://iz.ru/735461/2018-04-23/napadaiushchii-ak-barsa-azevedo-prokommentiroval-pobedu-v-kubke-gagarina
Паснаход
Шо, так и сказал "Ансель Галимов"? СЭкс жжот))
02:42