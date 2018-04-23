Джастин Азеведо: "Был бы СКА – мы бы вполне могли их обыграть. Даже не вопрос"

Лучший бомбардир и MVP Кубка Гагарина, форвард "Ак Барса" Джастин Азеведо в интервью "СЭ" признался, что казанцам, несмотря на счет в серии, было непросто в финале против ЦСКА (4-1). По мнению канадского нападающего, схожесть в стиле игры обеих команд сыграла против армейцев.

– Перед началом сезона чемпион бы был известен? Ха-ха. Не знаю, кому он там был известен. А мы готовились к борьбе. Которую выиграли.

– А попадись вам СКА?

– А попадись нам инопланетяне? Мы выключили из игры всех, кого только можно. Наши "шатдаун"-тройки такую работу проделали, что можно только преклоняться. А защитники вообще с ума сходили. Принимали на себя все шайбы, которые только могли. Это больно, поверьте мне. Меньшинство у нас было едва ли не идеальное. Гарипов – просто зверь. Какие могут быть вопросы? Был бы СКА – мы бы вполне могли их обыграть. Даже не вопрос.

– Вы-то согласитесь с тем, что ЦСКА играл в примитивный хоккей?

– Нет. Точно нет. Хотя бы потому, что мы были на самую чуточку лучше. Все ведь игры были страшно упорными. Все в одну шайбу, если не считать в пустые. ЦСКА был в порядке. Они не давали нам продохнуть. Характерный момент: третий нападающий у них всегда находился высоко. И даже если ты бежишь в контратаку, она сразу без преимущества. Это сложная команда. Очень сложная. Честно – я готов поздравить ЦСКА с тем, что у них крутая команда. Едва ли не все моменты, что мы создали – создали за счет того, что раскатывались, грамотно входили в зону. При этом армейцы играли здорово.

– Я бы тоже на вашем месте так говорил.

– Я не лукавлю. ЦСКА играл очень мощно, очень хорошо.

– Не слишком ли примитивно?

– Ну а разве мы играли, скажем так, "откровенно"? Соперник был похож на нас. Тем хуже для него. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Азеведо - скоро на "СЭ"



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