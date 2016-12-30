11:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Джастин Азеведо: "Билялетдинов был не очень доволен игрой "Ак Барса"

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Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после победы на "Северсталью" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов был недоволен действиями игроков.

– Мы как будто не включились в первом периоде матча. Не знаю даже, как это объяснить, – приводит "Р-Спорт" слова Азеведо. – Не получалось ничего: передачи не проходили, ноги не катились. Соперник переигрывал нас полностью. Но в перерыве удалось сделать нужные коррективы, и это помогло победить в двух следующих периодах.

Билялетдинов был не очень доволен нашей игрой. Он сказал, что нужно упростить игру, не нужно делать пас ради паса, так как это приведет к потере. Это сработало в следующих периодах.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161229/1114409764.html

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