Джастин Азеведо: "Ак Барсу"нужно забивать больше

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после победы над "Авангардом" (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что команде нужно больше забивать. Отметим, что Азеведо стал автором единственной шайбы в этой встрече.

– О чем думали, когда сидели на скамейке штрафников, а Илья Зубов бросал по воротам "Ак Барса", и Захарчук остановил шайбу?

– Это был очень важный момент. Переломный момент матча. Все могло пойти по-другому. Степан сделал все очень здорово. А потом я подхватил шайбу, закрыл глаза и забил гол.

– Гол был невероятно красивым. На тренировках такие вещи делали?

– Нет, не то чтобы я тренировал такие моменты. Я видел, что вратарь немного застрял у противоположной штанги, и решил его перехитрить. Мне это удалось.

– "Ак Барс" забивает очень красивые голы в этом сезоне, но их мало. Может пора забивать и обычные голы?

– Да, мы можем, и нам нужно забивать больше. Счет 1:0 не позволит нам побеждать во многих матчах. Эмиль сегодня сыграл прекрасно, много спасал нас. В меньшинстве сыграли здорово.