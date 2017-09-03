Джастин Азеведо: "Ак Барс" был не очень готов к матчу с "Сочи"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после поражения от "Сочи" (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что усталость не должна быть оправданием результату. По словам форварда, казанцы были не очень хорошо готовы к этой встрече.
– Мы не забили при игре 5 на 3 – это был ключевой момент матча. Соперник забил в большинстве, мы – нет, – приводит Inkazan слова Азеведо. – Затем отыграться уже не смогли, уступали в скорости, хуже двигали шайбу. Мы были не очень готовы к игре, и это сказалось на итоговом результате.
– Дело в усталости?
– Это не должно быть оправданием, у всех команд непростое расписание, мы должны были быть готовы к этому.
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https://inkazan.ru/news/sport/03-09-2017/tkachev-ob-igre-s-sochi-nuzhno-umet-izvlekat-polzu-iz-takih-matchey-95470876-e7c3-4636-8df4-e22e347f5c73