Джастин Азеведо: "Ак Барс" был не очень готов к матчу с "Сочи"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после поражения от "Сочи" (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что усталость не должна быть оправданием результату. По словам форварда, казанцы были не очень хорошо готовы к этой встрече.

– Мы не забили при игре 5 на 3 – это был ключевой момент матча. Соперник забил в большинстве, мы – нет, – приводит Inkazan слова Азеведо. – Затем отыграться уже не смогли, уступали в скорости, хуже двигали шайбу. Мы были не очень готовы к игре, и это сказалось на итоговом результате.

– Дело в усталости?

– Это не должно быть оправданием, у всех команд непростое расписание, мы должны были быть готовы к этому.