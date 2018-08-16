Дыбленко вернулся в "Спартак" из СКА

Защитник Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает официальный сайт клуба. Игрок вернулся в столичный клуб из СКА в обмен на денежную компенсацию. Он защищал цвета "Спартака" с 2015 по 2017 год. В прошлом сезоне он был обменян в СКА, однако после этого перешел в "Нью-Джерси". Он провел 54 матча в АХЛ в составе "Бингхэмтон Дэвилз", набрав 8 (2+6) очков. В начале мая 24-летний российский защитник был выставлен "Нью-Джерси Дэвилз" на безусловный драфт отказов. После прохождения необходимой процедуры контракт был расторгнут, и Дыбленко получил право вернуться в Россию, где права на него принадлежали СКА.

В составе "Спартака" Дыбенко с 2015 по 2017 год сыграл 102 матча и набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности "-5".