Дыбленко получил серьезное предложение от команды НХЛ

Гари Гринстин, агент защитника "Спартака" Ярослава Дыбленко, сообщил, что его клиент получил предложение от клуба НХЛ. В минувшем сезоне Дыбленко провел за "Спартак" 51 игру, в которой набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Текущий контракт 23-летнего защитника истекает 30 апреля.

– Дыбленко поступило квалификационное предложение от "Спартака", будем рассматривать, – цитирует ТАСС Дыбленко. – Ему также поступило серьезное предложение из НХЛ. Им заинтересовались, это приятно. Окончательное решение останется за хоккеистом.