Двенадцать клубов КХЛ имеют долги по зарплате

Двенадцать клубов КХЛ имеют задолженность по зарплате, бонусам или премиям перед игроками, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу лиги. У большинства клубов задолженность составляет один месяц. Задержки в "Амуре" составляют два месяца.

Есть и просрочившие выплаты на гораздо больший срок. Например, "Слован" (4 месяца) и "Адмирал" (3 месяца).

Совет директоров КХЛ 24 мая принял решение о том, что в случае непогашения долгов по зарплате до 1 июля на клубы будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности.