Две девушки из ЖХЛ примут участие в мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский рассказал, что две участницы Матча звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) примут участие в конкурсе мастерства в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье в Нижнекамске состоится третий в истории Матч звезд ЖХЛ. Хоккеистки помимо игры будут соревноваться в конкурсах на самый эффектный буллит и на силу броска.

– Две девушки примут участие в мастер-шоу КХЛ, – цитирует ТАСС Кобылянского. – Пока не буду называть их имен, и в каком качестве они будут задействованы. Возможно, в следующем сезоне попробуем девушек в Матче звезд КХЛ, так же как четыре лучших игрока Кубка вызова МХЛ примут участие в Матче звезд КХЛ.

Матч звезд КХЛ состоится 20 января в Казани. Мастер-шоу пройдет днем раньше.