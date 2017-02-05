Два очка Ниеми помогли "Йокериту" обыграть "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" уступил "Йокериту" - 1:3. В этой встрече нападающий финского клуба Мика Ниеми набрал два очка, сделав две голевые передачи. Отметим, что для "джокеров" данная победа стала третьей подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Талая - 4 (Ялванти, Анттила), 3:16 - 0:1. Кивисте - 2 (Коукал), 24:01 - 1:1. Лаюнен - 10 (Ниеми), 38:31 - 1:2. Салминен - 6 (бол., Ниеми), 51:14 - 1:3.
Вратари: Сохатский - Запольски.
Штраф: 14 - 18.
Броски: 22 (3+6+13) - 26 (9+12+5).
Судьи: Гашилов, Наумов.
5 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".
URS123
Поставьте уже до осени авто на кап.ремонт;-скорости вылетают, резина лысая, половина цилиндров не работает, руль не держит...
18:14