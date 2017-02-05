Два очка Ниеми помогли "Йокериту" обыграть "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" уступил "Йокериту" - 1:3. В этой встрече нападающий финского клуба Мика Ниеми набрал два очка, сделав две голевые передачи. Отметим, что для "джокеров" данная победа стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Талая - 4 (Ялванти, Анттила), 3:16 - 0:1. Кивисте - 2 (Коукал), 24:01 - 1:1. Лаюнен - 10 (Ниеми), 38:31 - 1:2. Салминен - 6 (бол., Ниеми), 51:14 - 1:3.

Вратари: Сохатский - Запольски.

Штраф: 14 - 18.

Броски: 22 (3+6+13) - 26 (9+12+5).

Судьи: Гашилов, Наумов.

5 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".