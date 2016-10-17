Два очка Ничушкина помогли ЦСКА обыграть "Авангард" в Омске

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях обыграл "Авангард" со счетом 3:2. Это поражение стало для омского клуба третьим подряд. Красно-синие одержали третью подряд победу. Отметим, что армейцы взяли реванш у "Авангарда" за поражение недельной давности со счетом 1:2 ОТ.

Победную шайбу ЦСКА забросил нападающий Сергей Андронов. Также в составе красно-синих отличились Валерий Ничушкин и Александр Попов. Отметим, что Ничушкин стал самым результативным игроком встречи - на его счету 2 (1+1) очка. За "Авангард" забивали Дерек Рой и Валентин Пьянов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – ЦСКА – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ничушкин – 3 (Алексеев), 1:50 – 0:1. Рой – 5 (бол., Соботка), 9:31 – 1:1. Попов – 6 (Киселевич), 32:18 – 1:2. Пьянов – 3 (Пестушко), 38:18 – 2:2. Андронов – 2 (Ничушкин, Пивцакин), 57:15 – 2:3.

Вратари: Фурх (58:30 – 59:32, 59:36) – Сорокин.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 28 (5+12+11) – 25 (5+5+15).

Судьи: Гусев, Одиньш.

17 октября. Омск. "Арена Омск".