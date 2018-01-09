23:29 9 января | Хоккей — КХЛ

Два очка Микуша помогли "Словану" победить "Металлург"


"Слован" обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За команду из Братиславы отличились Юрай Микуш, Ник Эберт, Марек Слобода и Зак Бойчак. В составе магнитогорцев шайбы забросили Войтек Вольски, Никита Бобряшов и Мэтт Эллисон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Голы: Микуш – 6, 8:58 – 1:0. Эберт – 7 (Гарбутт), 26:36 – 2:0. Вольски – 9 (бол., Ли, Коварж), 27:59 – 2:1. Слобода – 1 (Эберт, Щербатов), 28:21 – 3:1. Бойчак – 9 (бол., Микуш, Ржепик), 37:21 – 4:1. Бобряшов – 1, 50:18 – 4:2. Эллисон – 16 (бол., Вольски, Мозякин), 54:32 – 4:3.

Вратари: Штепанек – Кошечкин (Самсонов, 28:21, 59:28).

Штраф: 28 – 16.

Броски: 35 (14+12+9) – 40 (9+14+17).

Судьи: Ансонс, Гофман.

9 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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