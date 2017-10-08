Два очка Ли помогли "Амуру" обыграть "Ладу"

"Амур" дома обыграл "Ладу" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Олег Ли, на его счету также результативная передача. Также в составе хозяев льда 2 (0+2) очка набрал Томаш Зогорна.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Лада" (Тольятти) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Вл. Ушенин - 4 (бол., Вяч. Ушенин), 6:13 - 1:0. Скороходов - 2 (бол., Воробьев, Валуйский), 16:55 - 1:1. Ли - 3 (бол., Бывальцев, Зогорна), 27:33 - 2:1. Дедунов - 3, 48:18 - 3:1. Бывальцев - 6 (Зогорна, Ли), 56:01 - 4:1.

Вратари: Метсола - Лазушин.

Штраф: 29 - 10.

Броски: 36 (9+14+13) - 34 (18+12+4).

Судьи: Гамалей, Кулев.

8 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".