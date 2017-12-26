Два очка Кольцова помогли "Спартаку" победить "Адмирал"

"Спартак" обыграл "Адмирал" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новичок красно-белых Кирилл Кольцов записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. За москвичей также отличились Вячеслав Лещенко, Александр Хохлачев, Вилле Лаюнен, Анатолий Никонцев оформил дубль. В составе "Адмирала" шайбы забросили Иван Мищенко и Назир Гичибеков.
Отметим, что безвыигрышная серия "Адмирала" достигла четырех игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) – "Спартак" (Москва) – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
Голы: Кольцов – 2 (Комаров, Калинин), 12:47 – 0:1. Никонцев – 7 (бол., Воронин, Мирнов), 28:52 – 0:2. Лещенко – 9, 29:04 – 0:3. Мищенко – 1, 35:03 – 1:3. Хохлачев – 13 (Максвелл, Кольцов), 44:55 – 1:4. Лаюнен – 5 (Провольнев, Радил), 45:46 – 1:5. Гичибеков – 2 (Мамашев), 48:37 – 2:5. Никонцев – 8 (мен., п.в.), 52:51 – 2:6.
Вратари: Бобков (Серебряков, 29:04, 52:27 – 52:51) – Беспалов.
Штраф: 10 – 42.
Броски: 35 (12+8+15) – 34 (11+10+13).
Судьи: Бирин, Бондарь.
26 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".
Дополнительная информация
- КХЛ
- Спартак (хоккей)
- Кирилл Кольцов
- Александр Хохлачев
- Анатолий Никонцев
- Адмирал
- Вячеслав Лещенко
- Вилле Лаюнен
- Иван Мищенко