Два очка Капризова принесли ЦСКА победу над "Ладой"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" уступила ЦСКА – 1:2. Автором победной шайбы в составе армейцев стал нападающий Кирилл Капризов, набравший в этой встрече два (1+1) очка.
Отметим, что для красно-синих данная победа стала третьей подряд. Для тольяттинцев это поражение стало третьим в последних пяти встречах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) – ЦСКА – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Белоусов – 7 (бол., Аляев, Скороходов), 10:48 – 1:0. Светлаков – 7 (Капризов), 22:32 – 1:1. Капризов – 15 (бол., Григоренко, Нестеров), 26:29 – 1:2.
Вратари: Красоткин (58:44 – 59:11, 59:20) – Сорокин.
Штраф: 6 – 8.
Броски: 21 (8+8+5) – 33 (10+17+6).
Судьи: Васильев, Оскирко.
29 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
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spetrov
Армейцев с победой!
22:31 29 декабря
diskmen
Беременные кошки на классе победили Ладу.Югра ,Адмирал или Лада покинут КХЛ, вот в чём вопрос в заключительных матчах этого турнира.
21:47 29 декабря