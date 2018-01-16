Два очка Калинина и Торесена помогли СКА обыграть "Спартак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" уступил СКА – 1:4. В составе невских армейцев заброшенными шайбами отличились Сергей Широков и Евгений Кетов, их одноклубники Сергей Калинин и Патрик Торесен набрали по два (1+1) очка.

Отметим, что данная победа стала для подопечных Олега Знарка пятой подряд. Красно-белые проиграли во второй игре к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Калинин – 13 (Дацюк, Ковальчук), 3:02 – 1:0. Широков – 18 (Хафизуллин, Гавриков), 16:56 – 2:0. Торесен – 4 (Войнов, Каблуков), 39:31 – 3:0. Радил – 15 (бол., Лаюнен, Калинин), 41:30 – 3:1. Кетов – 7 (Каблуков, Торесен), 46:25 – 4:1.

Вратари: Коскинен – Трушков.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 40 (13+17+10) – 14 (3+6+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

16 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Турнирная таблица – здесь