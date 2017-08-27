Два очка Григоренко помогли "Магнитке" обыграть "Ладу"

Магнитогорский "Металлург" в гостях одержал победу над "Ладой" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новичок "Магнитки" Игорь Григоренко отметился заброшенной шайбой и одной передачей. Сергей Мозякин записал на свой счет 3 (2+1) очка. Также в составе гостей отличились Ник Шос и Владислав Калетник.

У тольяттинского клуба отметились Егор Бабенко, Иржи Новотны, Денис Зернов оформил дубль.

Эта победа стала для магнитогорского клуба второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Голы: Бабенко – 1 (Скороходов), 6:55 – 1:0. Зернов – 1, 16:46 – 2:0. Григоренко – 1, 17:32 – 2:1. Мозякин – 3 (Григоренко, Коварж), 27:48 – 2:2. Шос – 1 (Мозякин), 35:11 – 2:3. Зернов – 2 (Скороходов), 41:12 – 3:3. Новотны – 1 (Эштон, Валуйский), 42:40 – 4:3. Калетник – 1 (Терещенко, Казионов), 53:35 – 4:4. Мозякин – 4 (Шос), 56:06 – 4:5.

Вратари: Лазушин (59:49) – Самсонов.

Штраф: 4 – 0.

Броски: 26 (10+11+5) – 24 (7+8+9).

Судьи: Комаров, Кулев.

27 августа. Тольятти. ЛК "Лада Арена".