17:11 | Хоккей — КХЛ

Два чеха, два финна, канадец и швед: "Куньлунь" объявил о летних трансферных планах


"Куньлунь" на официальном сайте назвал шесть игроков, с которыми планирует заключить контракт в межсезонье. Команду с нового сезона принимает финн Юсси Тапола, который намерен в первую очередь пригласить двух соотечественников - Вели-Матти-Савинайнена из "Югры" и Олли Палолу из Йокерита". Оба хоккеиста играли у Таполы в составе "Таппары". 

Также к китайскому клубу присоединится канадец Блэйк Парлетт, тоже выступавший в "Таппаре", а также проведший два сезона в "Медвешчаке".

Кроме того, новичками команды станут швед Патрик Лунд и чехи Томаш Мертл и Ондржей Витасек. 

Мертл в 108 матчах в КХЛ набрал 51 (22+29) очко в составе "Медвешчака" и "Салавата Юлаева". Витасек минувший сезон отыграл в "Югре", набрав 4 (2+2) очка в 43 играх.

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http://hcredstar.ru/news/slavsya-pervomay-pristupaem-k-sozdaniyu-novoy-komandy/

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