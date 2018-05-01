Два чеха, два финна, канадец и швед: "Куньлунь" объявил о летних трансферных планах

"Куньлунь" на официальном сайте назвал шесть игроков, с которыми планирует заключить контракт в межсезонье. Команду с нового сезона принимает финн Юсси Тапола, который намерен в первую очередь пригласить двух соотечественников - Вели-Матти-Савинайнена из "Югры" и Олли Палолу из Йокерита". Оба хоккеиста играли у Таполы в составе "Таппары".

Также к китайскому клубу присоединится канадец Блэйк Парлетт, тоже выступавший в "Таппаре", а также проведший два сезона в "Медвешчаке".

Кроме того, новичками команды станут швед Патрик Лунд и чехи Томаш Мертл и Ондржей Витасек.

Мертл в 108 матчах в КХЛ набрал 51 (22+29) очко в составе "Медвешчака" и "Салавата Юлаева". Витасек минувший сезон отыграл в "Югре", набрав 4 (2+2) очка в 43 играх.