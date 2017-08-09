Дубли Симиона и Визера помогли "Давосу" обыграть "Адмирал"

В матче Кубка президента Республики Казахстан "Давос" одержал победу над "Адмиралом" - 4:0. В составе шведского клуба по дублю оформили Дино Визер и Дарио Симион. Отметим, что три шайбы из четырех были забиты в большинстве.

Кубок президента Республики Казахстан

"Давос" - "Адмирал" (Владивосток) - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Симион - 1 (бол., Литтл), 10:30 - 1:0. Д. Визер - 2 (Амбюль), 10:58 - 2:0. Д. Визер - 3 (бол.), 24:47 - 3:0. Симион - 2 (бол., Киндши), 36:08 - 4:0.

Вратари: ван Поттельберге - Бобков.

9 августа. Астана. "Барыс Арена".