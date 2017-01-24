Дубли Саболича и Макаренко принесли "Адмиралу" победу над "Медвешчаком"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" на своем льду обыграл "Медвешчак" со счетом 4:1. Дублями в составе хозяев отметились Роберт Саболич и Павел Макаренко. Владивостокский клуб одержал вторую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Медвешчак" (Загреб) – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы: Саболич – 18 (бол., Блум, Ткачев), 8:44 – 1:0. Лессио – 9 (бол., Безина, Крейчик), 21:05 – 1:1. Саболич – 19 (Ткачев, Саюстов), 22:08 – 2:1. Макаренко – 6 (Блум, Бартулис), 30:21 – 3:1. Макаренко – 7, 36:02 – 4:1.

Вратари: Серебряков (59:42) – Гарнетт.

Штраф: 14 – 37.

Броски: 31 (9+14+8) – 30 (10+12+8).

Судьи: Кислов, Франо.

24 января. Владивосток. "Фетисов Арена".