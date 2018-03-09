Дубль Толванена вывел "Йокерит" в следующий раунд плей-офф КХЛ

"Йокерит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1 (ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Финский клуб выиграл серию 4-1 и прошел в следующий раунд Кубка Гагарина.
В составе победителей дублем отметился нападающий Эли Толванен, который забросил уже пять шайб в этом розыгрыше плей-офф. У "Сочи" в меньшинстве отличился Дмитрий Лугин.
КХЛ
Западная конференция
1/4 финала
Пятый матч
"Йокерит" (Хельсинки) – "Сочи" – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Лугин - 2 (мен., О`Делл, Полашек), 26:54 - 0:1. Толванен - 4 (Гилрой, Н. Йенсен), 57:00 - 1:1. Толванен - 5 (Леписто), 74:25 - 2:1.
Вратари: Запольски - Барулин.
Штраф: 10 - 10.
Броски: 50 (13+12+12+13) - 29 (7+9+9+4).
Судьи: Ержабек, Раводин.
9 марта. Хельсинки. Hartwall Arena.
Счет в серии: 4-1
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