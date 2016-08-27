Дубль Тичара принес "Автомобилисту" победу над "Кузней"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новокузнецкий "Металлург" уступил "Автомобилисту" - 2:5. В составе екатеринбуржцев дублем отметился форвард Рок Тичар.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Новокузнецк) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Голы: Рассейкин - 1 (Романов), 2:21 - 0:1. Тичар - 2 (Алексеев), 11:06 - 0:2. Тичар - 3, 32:39 - 0:3. Чесалин - 1 (бол., Мегалинский, Шингареев), 33:50 - 0:4. Моня - 2 (бол., Мегалинский, Шингареев), 36:54 - 0:5. Полищук - 1 (Семенов), 39:59 - 1:5. Бутузов - 1, 56:37 - 2:5.
Вратари: Бирюков - Устинский.
Штраф: 22 - 4.
Броски: 30 (11+9+10) - 46 (14+20+12).
Судьи: Кадыров, Сидоренко.
27 августа. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.