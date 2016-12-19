Дубль Тичара помог "Автомобилисту" обыграть "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в гостях обыграл "Адмирал" со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий екатеринбургского клуба Рок Тичар.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Ткачев – 13 (Саболич, Земченок), 30:55 – 1:0. Тичар – 11 (Турбин, Тимашов), 38:49 – 1:1. Тичар – 12 (Василевский, Голышев), 54:41 – 1:2. Коукал – 9 (мен., п.в., Гареев, Голышев), 59:01 – 1:3.

Вратари: Налимов (58:21 – 59:01, 59:12) – Лисутин.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 34 (11+10+13) – 32 (8+9+15).

Судьи: Франо, Цыплаков.

19 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".