21:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дубль Тальбо помог "Локомотиву" переиграть "Витязь"

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"Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Витязь". Дублем в составе хозяев отметился нападающий Максим Тальбо.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Витязь" (Подольск) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Тальбо - 4 (Пашнин, Локтионов), 9:58 - 1:0. Катичев - 1 (Копейкин), 34:36 - 1:1. Тальбо - 5 (бол., Козун, Кронвалль), 36:44 - 2:1. Полунин - 4 (буллит), 58:36 - 3:1.

Вратари: Мурыгин - Сятери (58:52).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 32 (10+15+7) - 23 (5+9+9).

Судьи: Ержабек, Сергеев.

30 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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