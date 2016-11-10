Дубль Старченко принес "Барысу" победу над "Слованом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" на своем льду обыграл "Слован" со счетом 5:1. Дублем в составе казахстанского клуба отметился Роман Старченко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Слован" (Братислава) – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Старченко – 5 (Липин, Кучин), 4:50 – 1:0. Доус – 15 (Сан-Пьер, Боченски), 14:54 – 2:0. Лушняк – 2 (Вопелька, Глинка), 23:30 – 2:1. Кучин – 2 (бол., Старченко, Савченко), 35:57 – 3:1. Старченко – 6 (бол., Рымарев, Кучин), 56:23 – 4:1. Боченски – 7 (бол., Доус, Даллмэн), 59:49 – 5:1.

Вратари: Карлссон – Погге.

Штраф: 2 – 62.

Броски: 38 (13+12+13) – 34 (13+12+9).

Судьи: Белов, Морозов.

10 ноября. Астана. "Барыс-Арена".