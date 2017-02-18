Дубль Сигарева помог "Адмиралу" победить "Витязь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" на своем льду уступил "Адмиралу" – 1:3. Дублем у гостей отметился Андрей Сигарев. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф. Подмосковный клуб встретится в первом раунде со СКА, а дальневосточники сыграют с "Авангардом".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Панков – 10, 23:49 – 1:0. Мнацян – 2 (Барбашев, Конев), 32:09 – 1:1. Сигарев – 5 (Райт, Волченков), 42:04 – 1:2. Сигарев – 6, 45:22 – 1:3.

Вратари: Сятери (59:10) – Бобков.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 38 (11+13+14) – 41 (7+14+20).

Судьи: Беляев, Раводин.

18 февраля. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".