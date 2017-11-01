Дубль Шумакова помог ЦСКА разгромить "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Югрой" – 5:0.

В составе армейцев дублем отметился нападающий Сергей Шумаков. Его партнеры по команде Артем Сергеев и Максим Шалунов набрали по два (0+2) очка.

Отметим, что эта победа стала для красно-синих третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – ЦСКА – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Шумаков – 6 (мен., Шалунов, Сергеев), 6:06 – 0:1. Шумаков – 7 (Шалунов, Сергеев), 31:50 – 0:2. Скотт – 4 (Андронов), 33:11 – 0:3. Плэтт – 2 (Пашнин, Карнаухов), 38:43 – 0:4. Шалунов – 7 (Карнаухов, Марченко), 46:06 – 0:5.

Вратари: Шарыченков (Проскуряков, 40:00) – Юханссон.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 16 (5+4+7) – 32 (8+20+4).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

1 ноября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Турнирная таблица – здесь