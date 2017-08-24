Дубль Сен-Пьера принес "Барысу" победу над "Спартаком"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Для красно-белых это второе поражение в двух матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Спартак" (Москва) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Сан-Пьер – 1 (Вей, Доус), 39:08 – 1:0. Сан-Пьер – 2 (бол., п.в., Сагадеев, Маркелов), 59:35 – 2:0.

Вратари: Карлссон – Беспалов (58:10 – 59:35).

Штраф: 8 – 12.

Броски: 49 (22+10+17) – 34 (14+8+12).

Судьи: Васильев, Гусев.

24 августа. Астана. "Барыс-Арена".