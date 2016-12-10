Дубль Семина помог "Магнитке" победить "Куньлунь"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Куньлунь". Дублем в составе хозяев отметился нападающий Александр Семин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) – "Куньлунь" (Пекин) – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Коллинс – 5 (Беллемор, С. Альшевский), 9:31 – 0:1. Платонов – 2 (Дм. Казионов, Ден. Казионов), 11:16 – 1:1. Семин – 8 (бол.), 12:46 – 2:1. Марцинко – 2 (Поникаровский), 21:53 – 2:2. Семин – 9 (Филиппи), 44:33 – 3:2. Зарипов – 11 (бол., Мозякин, Коварж), 56:49 – 4:2.
Вратари: Кошечкин – Кархунен (58:19).
Штраф: 31 – 14.
Броски: 32 (8+15+9) – 26 (10+9+7).
Судьи: Гофман, Ержабек.
10 декабря. Магнитогорск. "Арена Металлург".