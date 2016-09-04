Дубль Семина помог "Магнитке" обыграть "Амур" и прервать 4-матчевую безвыигрышную серию

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Амур". Дубль в составе "Магнитки" оформил нападающий Александр Семин. Хозяева прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Амур" (Хабаровск) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Семин - 1 (бол., Ли, Мозякин), 15:34 - 1:0. Калетник - 2 (Антипин, Бирюков), 20:44 - 2:0. Рамстедт - 1 (бол., Куусела, Капустин), 27:04 - 2:1. Семин - 2 (Филиппи), 35:23 - 3:1. Ден. Казионов - 1 (Ли), 42:57 - 4:1.

Вратари: Кошечкин - Метсола (Печурский, 36:55).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 28 (7+10+11) - 29 (5+14+10).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

4 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".