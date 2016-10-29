Дубль Щеголькова помог "Сочи" одержать победу над "Спартаком"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" одержал победу над "Спартаком" - 5:2. В составе сочинцев дубль на свой счет записал нападающий Вадим Щегольков. Отметим, что данная встреча стала последней для двух команд перед паузой в регулярке, связанной с играми Евротура.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Сочи" - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Голы: Щегольков - 2 (Томилин, Мамашев), 2:06 - 0:1. Мамашев - 2 (О`Делл, Левицкий), 5:45 - 0:2. Щегольков - 3 (Мамкин, Толпеко), 8:56 - 0:3. Захарчук - 8 (Александров, Ибрагимов), 22:00 - 0:4. Провольнев - 1 (Шмелев), 41:26 - 1:4. Калинин - 5 (бол., Глазачев, Гилрой), 47:45 - 2:4. Падакин - 4 (п.в.), 59:20 - 2:5.

Вратари: Свенссон (Беспалов, 5:45, 57:47) - Барулин.

Штраф: 18 - 8.

Броски: 40 (14+14+12) - 23 (9+11+3).

Судьи: Бондарь, Наумов.

29 октября. Москва. МСА "Лужники".