Дубль Савинайнена помог "Югре" обыграть "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" обыграла "Куньлунь" – 2:1. Автором дубля в этой встрече стал нападающий ханты-мансийцев Вели-Матти Савинайнен, два очка (0+2) набрал форвард Павел Варфоломеев.

Единственную шайбу в составе клуба из Поднебесной забросил Войтек Вольски. Отметим, что данная победа стала для "мамонтов" второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Вольски – 4 (Брюле, Кейн), 37:22 – 0:1. Савинайнен – 4 (бол., Варфоломеев, Шипов), 39:41 – 1:1. Савинайнен – 5 (Варфоломеев), 40:31 – 2:1.

Вратари: Проскуряков – Кархунен (58:53).

Штраф: 31 – 22.

Броски: 31 (16+10+5) – 30 (6+12+12).

Судьи: Ансонс, Фатеев.

10 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Турнирная таблица здесь