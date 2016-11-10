22:18 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Дубль Рау принес "Куньлуню" победу над минским "Динамо"

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"Куньлунь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение минскому "Динамо" – 4:3. Дублем в составе китайского клуба отметился нападающий Чед Рау, который сначала сравнял счет за четыре с половиной минуты до конца третьего периода, а потом забросил решающую шайбу за 16 секунд до сирены.

"Куньлунь" одержал третью победу кряду, в то время как минчане не могут победить в пятой игре кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Голы: Стась - 5, 15:00 - 1:0. Китаров - 3 (Стась), 18:31 - 2:0. Виклунд - 2 (бол., Марцинко, Бакош), 27:30 - 2:1. Коллинс - 3 (бол., Рау, Виделль), 48:48 - 2:2. Степанов - 7 (бол., Эллисон), 53:21 - 3:2. Рау - 8 (бол., Коллинс), 55:30 - 3:3. Рау - 9 (Коллинс, Яласваара), 59:44 - 3:4.

Вратари: Скривенс (59:48 - 59:57) - Загидулин.

Штраф: 28 - 22.

Броски: 30 (13+5+12) - 30 (7+9+14).

Судьи: Бирин, Кислов.

10 ноября. Минск. Минск-Арена.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lahey

Не заливай, Юрзинов: такие продажные победы с помощью судей совсем не красят вашу команду да и не только вашу в российской продажной КХЛ, подавитесь этими отобранными очками- пусть 700 любителей хоккея Китая порадуются за вас... ЗЫ: выигрывать, товарищ Юрзинов, надо в честной борьбе, а не с помощью "посторонних сил" -арбитража и боссов извне... ПОЗОР ТАКОМУ СУДЕЙСТВУ И ТАКИМ ПОБЕДОЧКАМ!!!

23:46 10 ноября

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