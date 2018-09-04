Дубль Полыгалова принес "Трактору" победу над "Слованом"

"Трактор" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Одну шайбу в этой встрече забросил Александр Бергстрем, еще две - Игорь Полыгалов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Слован" (Братислава) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бергстрем - 1 (бол., Гюнге, Бэйлен), 17:37 - 1:0. Полыгалов - 1 (бол., Гюнге), 26:11 - 2:0. Полыгалов - 2 (бол., Бэйлен), 58:20 - 3:0.

Вратари: Демченко - Чильяк.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 28 (6+14+8) - 32 (11+11+10).

Судьи: Морозов, Спирин.

4 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.