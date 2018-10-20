Дубль Полыгалова принес "Трактору" победу над "Авангардом"

"Трактор" в овертайме обыграла "Авангард" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в составе победителей отметился нападающий Игорь Полыгалов, у омичей отличился Кирилл Петров.

"Авангард" проиграл второй матч кряду, в последних пяти встречах клуб выиграл всего один раз.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Авангард" (Омск) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Полыгалов – 5 (Энлунд, Шаров), 24:18 – 1:0. Петров – 2, 49:15 – 1:1. Полыгалов – 6 (Шаров), 61:10 – 2:1.

Вратари: Демченко – Бобков.

Штраф: 6 – 0.

Броски: 12 (4+5+1+2) – 45 (14+14+17+0).

Судьи: Рогачев, Соин.

20 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.​