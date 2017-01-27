Дубль Плэтта принес ЦСКА победу над "Сочи"

ЦСКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Дубль в составе армейцев сделал Джефф Плэтт. Армейцы выиграли третий поединок подряд и отстают от СКА в таблице Западной конференции на 1 очко. "Сочи" идет восьмым на "Западе", в одном балле от занимающего девятую строчку "Йокерита".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - ЦСКА (Москва) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Плэтт - 3 (бол., Скотт, Ожиганов), 6:33 - 0:1. Плэтт - 4 (Науменков), 51:27 - 0:2.

Вратари: Барулин (58:56) - Фаст.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 23 (5+7+11) - 43 (22+11+10).

Судьи: Конц, Сидоренко.