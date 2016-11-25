Дубль Пестунова принес "Трактору" победу над "Локомотивом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" на своем льду обыграл "Локомотив" со счетом 3:1. Дублем в составе челябинского клуба отметился нападающий Дмитрий Пестунов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Пестунов – 7 (бол., Щехура), 17:27 – 1:0. Пестунов – 8 (Рой), 21:25 – 2:0. Ю. Петров – 6, 41:20 – 3:0. Коршков – 5 (Красковский), 54:11 – 3:1.

Вратари: Демченко – Мурыгин (57:27).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 27 (10+9+8) – 49 (11+16+22).

Судьи: Бирин, Бондарь.

25 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.