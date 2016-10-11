Дубль Падакина принес "Сочи" победу над "Кузней"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" на своем льду обыграл новокузнецкий "Металлург" со счетом 3:2. Дублем в составе команды Вячеслава Буцаева отметился нападающий Павел Падакин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Металлург" (Новокузнецк) – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Падакин – 1 (Максвелл), 5:56 – 1:0. Земченко – 5 (бол., Лямкин, Семенов), 9:44 – 1:1. Лямкин – 2 (бол.), 28:42 – 1:2. Захарчук – 5 (бол.), 42:07 – 2:2. Падакин – 2, 53:43 – 3:2.

Вратари: Шикин – Бирюков (58:48).

Штраф: 37 – 12.

Броски: 56 (23+19+14) – 24 (5+15+4).

Судьи: Бирин, Соин.

11 октября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".