Дубль Осалы помог "Магнитке обыграть "Салават"

Магнитогорский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Салават Юлаев" - 5:3. Дублем в составе "Магнитки" отметился нападающий Оскар Осала, забросивший две шайбы в первые две с половиной минуты встречи.

Уфимский клуб потерпел четвертое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Осала - 10 (бол., Сантала, Филиппи), 0:50 - 0:1. Осала - 11 (бол., Береглазов, Сантала), 2:23 - 0:2. Коварж - 19, 27:34 - 0:3. Умарк - 10 (бол., Мертль), 31:43 - 1:3. Куляш - 10, 31:58 - 2:3. Хартикайнен - 19 (бол., Леписто), 42:34 - 3:3. Сантала - 1 (Бирюков, Семин), 46:31 - 3:4. Тимкин - 6 (п.в., Филиппи), 59:52 - 3:5.

Вратари: Гаврилов (59:07 - 59:52) - Кошечкин.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 26 (5+12+9) - 23 (9+4+10).

Судьи: Гофман, Сергеев.

29 декабря. Уфа. "Уфа Арена".