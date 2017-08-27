Дубль О`Нилла принес "Йокериту" победу над "Локомотивом"

"Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме обыграл "Локомотив" со счетом 4:3. Дубль, в том числе победная шайба, на счету Брайана О`Нилла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Н. Йенсен - 2 (Йоэнсуу, Леписто), 3:26 - 0:1. Накладал - 1 (бол., Кронвалль, Контиола), 13:19 - 1:1. Тальбо - 1 (бол., Козун, Кронвалль), 14:49 - 2:1. О`Нилл - 2 (бол., Толванен, Гилрой), 23:11 - 2:2. Норман - 1 (Йормакка, Й.Б. Йенсен), 31:36 - 2:3. Контиола - 3 (Козун, Кронвалль), 49:21 - 3:3. О`Нилл - 3 (бол., Толванен, Палола), 61:16 - 3:4.

Вратари: Мурыгин - Рамо.

Штраф: 10 - 24.

Броски: 35 (14+9+12+0) - 32 (7+10+13+2).

Судьи: Гашилов, Франо.

27 августа. Ярославль. УКРК "Арена 2000".